Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia divulga estratégia de vacinação da próxima segunda-feira

Atendimento ocorre em 20 postos fixos, por agendamento, e drive thru do Passeio das Águas por demanda espontânea

A Prefeitura de Goiânia continua com a vacinação contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (5/7). O município disponibiliza 21 postos, sendo 20 fixos na modalidade pedestre, por agendamento, e o drive thru do Shopping Passeio das Águas, sendo este por demanda espontânea. A estratégia atende pessoas sem comorbidades a partir de 44 anos e grupos prioritários.

Pessoas a partir de 44 anos, sem comorbidades, e grupos prioritários podem agendar o atendimento em 19 unidades de saúde e Área I da PUC pelo app Prefeitura 24 horas. Nestes postos, está disponível apenas a modalidade pedestre, das 8h às 17h. Lembrando que, nos grupos prioritários, estão incluídos profissionais da imprensa e lactantes com bebês de até seis meses.

O drive thru do Shopping Passeio das Águas abre apenas para pessoas a partir de 44 anos, sem comorbidades. Lá, a vacina é aplicada das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento. Idosos que estejam com a segunda dose atrasada, gestantes e puérperas sem comorbidade podem dirigir-se ao Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América), também sem agendamento.

Confira como fica a vacinação em Goiânia na próxima segunda-feira (5/7)

Pessoas a partir de 44 anos, sem comorbidades, e grupos prioritários (incluindo profissionais da imprensa e lactantes) – por agendamento:

Obs: o atendimento nesses postos é das 8h às 17h

CIAMS Novo Horizonte

CSF Parque Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

Escola Municipal Francisco Matias

CSF Boa Vista

CSF Novo Planalto

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CSF Crimeia Oeste

CSF Guanabara I

Ciams Urias Magalhães

CSF Bairro São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais

CS Parque Amazônia

Área I da PUC

Pessoas a partir de 44 anos, sem comorbidades – sem agendamento:

Obs: o atendimento neste posto é das 08h às 15h

Drive thru no Shopping Passeio das Águas

Gestantes, puérperas e idosos com segunda dose em atraso

Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América)

Informações: Prefeitura de Goiânia