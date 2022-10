Jornal Opinião Goiás – Frutas são fonte de fibras, vitaminas, minerais e contribuem para a prevenção de doenças

Assim como as verduras e legumes, o grupo das frutas possui grande variedade no Brasil: abacate, abacaxi, abiu, açaí, acerola, ameixa, amora, araçá, araticum, atemoia, banana, bacuri, cacau, cagaita, cajá, caqui, carambola, ciriguela, cupuaçu, figo, fruta-pão, goiaba, graviola, figo e jabuticaba são alguns exemplos.

A semelhança entre frutas, legumes e verduras também vale para o plantio. Quando produzidos em sistemas agroecológicos são mais saborosos, preservam o meio ambiente e promovem saúde. As frutas variam quanto ao preço e ao sabor, de acordo com a localidade em que estão sendo produzidas e ao período da safra, ou seja, normalmente possuem menor preço e mais sabor quando cultivadas localmente e adquiridas no período de safra.

Frutas são excelentes fontes de fibras, vitaminas, minerais e vários compostos que contribuem para a prevenção de doenças. Segundo a nutricionista do ambulatório de cirurgia bariátrica do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília/DF, Mariana Melendez, as frutas “são alimentos que ajudam a regular o intestino”.

Sucos naturais nem sempre proporcionam os mesmos benefícios da fruta inteira. Fibras e muitos nutrientes podem ser perdidos durante o preparo, por isso, é melhor consumi-las inteiras.

Elas podem ser consumidas frescas ou secas (desidratadas), como parte das refeições principais ou como pequenas refeições. Nas refeições principais, são componentes importantes do café da manhã e no almoço e no jantar podem ser usadas em saladas ou como sobremesas. De acordo com o “Guia Alimentar para a População Brasileira”, quando ingeridas com casca, as frutas precisam passar por processo de higienização, assim como os legumes e as verduras.

Higienização

A higienização adequada é essencial para garantir a qualidade do alimento, em especial, quando consumidos crus, pois podem estar contaminados por micro-organismos que causam doenças. Assim, antes de serem preparados e consumidos, devem ser lavados em água corrente e colocados em um recipiente com água adicionada de hipoclorito de sódio.

O rótulo do hipoclorito informa a quantidade a ser utilizada e o tempo em que os alimentos devem ficar de molho. Deixar o alimento de molho em solução de vinagre não tem a mesma capacidade de eliminar os micro-organismos causadores de doenças.

Cuidado com alimentos ultraprocessados

Sucos e bebidas à base de fruta fabricados pela indústria são, em geral, feitos de extratos, adicionados de açúcar refinado ou adoçantes artificiais, entre outros aditivos e tendem a ser alimentos ultraprocessados e devem ser evitados.

Da mesma forma, frutas inteiras adicionadas de açúcar, como as cristalizadas ou em calda. Elas até preservam grande parte dos nutrientes do alimento in natura, mas o processamento aumenta muito o nível de açúcar e, como outros alimentos processados, devem ser consumidas em pequenas quantidades, como parte de preparações culinárias ou de refeições onde predominem alimentos in natura ou minimamente processados.

Alimentação saudável

Durante o mês de outubro, em razão do Dia Mundial da Alimentação, o Ministério da Saúde disponibiliza uma série de vídeos sobre hábitos alimentares em cada etapa da vida, por meio do canal no Youtube.

Receitas

Para conhecer receitas e formas de preparo dos alimentos in natura ou minimamente processados que valorizam a cultura alimentar brasileira, acesse a publicação “Na cozinha com as frutas, legumes e verduras”.

Segundo o Ministério da Saúde, a valorização e o incentivo do consumo de frutas, legumes e verduras representam uma importante estratégia de promoção da saúde e de alimentação adequada e saudável, contribuindo para a melhoria do padrão alimentar e nutricional e para a redução de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).