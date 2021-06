Jornal Opinião Goiás – “Este é o ano da saúde, do emprego e da renda”, afirma ministro da Economia

Paulo Guedes participou de uma live promovida por líderes da Indústria do estado de São Paulo

A convicção no expressivo crescimento da economia em 2021 – com a vacinação de toda a população, a conquista de novos recordes na geração de emprego e renda e o avanço na agenda de reformas estruturantes foi destaque na participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em live promovida pelo empresário Josué Gomes e por Rafael Cervone Netto, vice-presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp). O evento contou com a presença do presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf. “Este é o ano da saúde, do emprego e da renda”, afirmou o ministro.

O emprego foi um dos pontos que receberam mais atenção na conversa entre o ministro e os empresários. “Criamos um milhão de empregos nos últimos quatro meses do ano passado. Houve uma geração líquida de 140 mil empregos formais em 2020. Com o Benefício Emergencial (Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda/BEm) preservamos empregos formais para mais de 11 milhões de pessoas. Neste ano, nos primeiros quatro meses, criamos cerca de 960 mil empregos formais”, destacou Paulo Guedes.

Reforma Tributária

Indagado sobre as mudanças em curso no front tributário, o ministro explicou que a reforma está sendo realizada em estágios diferentes, pela sua complexidade, e citou o projeto do Passaporte Tributário, que permitirá a recuperação de empresas e a reabertura de negócios mediante a renegociação de débitos com a Receita Federal. “Dentro do Passaporte temos a Transação Tributária, que prevê descontos generosos para as pequenas e médias empresas, de acordo com a queda do seu faturamento. É preciso permitir que os pequenos e médios empresários gerem emprego. Estamos sendo ousados, com um olhar especial para os pequenos e médios”, argumentou o ministro da Economia.