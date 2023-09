Jornal Opinião Goiás – Escolas do Futuro de Goiás abrem as portas à população nesta sexta-feira

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) realizam nesta sexta-feira (29/09) a terceira edição do Open Day em 2023. O objetivo do evento é apresentar a escola à comunidade, empreendedores e empresários mostrando a estrutura da instituição, ambientes de inovação, suas ações, cursos e resultados alcançados.

O evento ocorre em cinco unidades das EFGs: José Luiz Bittencourt (Goiânia), Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), Paulo Renato de Souza (Valparaíso de Goiás), Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira (Santo Antônio do Descoberto) e Raul Brandão de Castro (Mineiros). As três primeiras terão programação de 8h ao meio-dia e de 19h às 22h; a unidade de Santo Antônio do Descoberto, de 13h às 16h30 e no período noturno; e em Mineiros, nos três turnos.

Todas as unidades contarão com palestras, tour guiado, oficinas e rodas de conversa. “Essa é uma oportunidade para que a população conheça as EFGs, que têm estrutura e laboratórios de primeira qualidade e oferecem cursos voltados para a tecnologia que podem fazer muita diferença na vida dos goianos. Conta também com programas de pré-incubação e formação voltados para inovação nos negócios”, relata o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto.

Oportunidades

Diretora da EFG José Luiz Bittencourt, Marilda de Melo ressalta que o evento oferece oportunidades para a comunidade externa estabelecer contato com professores e colaboradores, além de poder explorar ambientes de inovação e participar das atividades oferecidas. “Os empreendedores recebem a oportunidade de navegar pelos desafios iniciais, como desenvolver um modelo de negócios sólido, conseguir financiamento e construir uma base de clientes, e também têm a chance de usar equipamentos da instituição para fins educacionais ou de demonstração”, reitera.

As EFGs são ligadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e geridas pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Endereços das unidades: Goiânia (Rua BF-25, esquina com Avenida JC-15, Bairro Floresta); Aparecida de Goiânia (Rua Rainha Elisabete, S/nº, Jardim Buriti Sereno); Santo Antônio do Descoberto (Avenida Dom Emanuel com a Rua 14, Área Especial B2B, Setor Central); Valparaíso de Goiás (Rua 60, Quadra 5– B, s/nº, Praia dos Amores), Mineiros (Av. Cabeceira Alta com GO 341, Quadra 28 – Lote 20, Parque dos Jatobás).

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás