Jornal Opinião Goiás – Embrapa registra lucro social de R$ 46,4 bilhões em 2019

A Embrapa obteve um lucro social de R$ 46,49 bilhões em 2019, segundo o balanço social da empresa. O resultado mostra que de cada R$ 1 investido gera um retorno social de R$ 12,29 para a sociedade. Em 2019, o orçamento da Embrapa foi R$ 3,78 bilhões.

O lucro social mede os benefícios econômicos recebidos pelo setor produtivo com a adoção de tecnologias geradas pela empresa. De acordo com a Embrapa, o valor de 2019 foi obtido a partir da análise do impacto econômico de 160 soluções tecnológicas e 220 cultivares desenvolvidas pela empresa, como grãos, frutas, hortaliças, leguminosas e raízes, na renda do produtor, na geração de empregos e no meio ambiente.

“No balanço social nós demonstramos o que estamos devolvendo para a sociedade brasileira com cada real que foi investido em 2019”, explicou o presidente da Embrapa, Celso Moretti, durante videoconferência para presentar os resultados.

“A Embrapa não é uma instituição que tem por objetivo gerar lucros financeiros, é uma instituição pública que tem um papel social e estratégico muito importante para o Brasil”, disse.

Downloads

O balanço também mostrou que em 2019 foram realizados mais de 24 milhões de downloads de publicações técnicas na página da Embrapa na internet. O número representa um aumento de 9% em relação ao verificado em 2018, quando foram computados pouco mais de 22,1 milhões de downloads.

Com os dados obtidos a partir dessa amostra de soluções tecnológicas, a Embrapa teve uma taxa interna de retorno (ITR) de 37%. Essa taxa é relacionada ao total de benefícios econômicos e custos de geração das soluções tecnológicas analisadas no balanço, “o que confirma a alta rentabilidade dos investimentos realizados pelo Estado na Embrapa e a geração de 45.516 novos empregos em 2019”, informou a Embrapa.

Entre as pesquisas que merecem destaque está a identificação de bactérias capazes de tornar solúvel o fósforo do solo, “propiciando uma economia de bilhões de dólares na importação desse fertilizante mineral”, e o aperfeiçoamento do Sisteminha, um sistema integrado de produção de alimentos que permite a alimentação de uma família a partir da área de 1 hectare.

De acordo com a Embrapa, que completou 46 anos no último domingo (26), o grande impacto gerado ao longo desse tempo foi a redução de custos dos alimentos e o aumento sustentável da oferta, o que resultou na diminuição do valor da cesta básica em mais de 50% nos últimos 44 anos.

“Na década de 1970, o país era um importador de alimentos, vivíamos uma situação de insegurança alimentar. O Brasil era basicamente conhecido como um grande produtor de café, açúcar e cacau e não tinha tecnologia de cultivo tropical, tínhamos que, basicamente, trazer tecnologia do mundo temperado para a região tropical”, lembrou Celso Morettio, acrescentando que houve “uma transformação fantástica nas últimas décadas e hoje produzimos soja e trigo nos trópicos”.

Covid-19

Moretti disse que a Embrapa tem buscado ajudar o governo no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Entre as medidas estão a criação de painéis gráficos que mostram o avanço dos casos da doença no território nacional, com a evolução temporal diária, além da espacialização estadual dos casos da doença. Outra medida foi disponibilizar as estruturas de laboratórios para a realização de testes de detecção do vírus.

“Temos 59 laboratórios equipados que podem fazer teste de detecção do coronavírus. Eles podem ajudar em fazer a testagem em massa; alguns já estão fazendo essas análises, e acreditamos que brevemente os demais laboratórios devem entrar em funcionamento para apoiar o país”.