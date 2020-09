Jornal Opinião Goiás – Em dia de alívio, dólar tem maior recuo diário em três semanas

Bolsa sobe 1,33% e recupera queda

Num dia de alívio nos mercados externos, a moeda norte-americana teve a maior queda diária em três semanas. O dólar comercial fechou vendido a R$ 5,51, com recuo de R$ 0,077 (-1,38%), depois de quatro sessões seguidas de alta.

Desde 1º de setembro, quando havia caído 1,75%, o dólar comercial não recuava tanto em um único dia. A divisa chegou a abrir em alta, atingindo R$ 5,61 na máxima do dia, por volta das 11h. No entanto, a cotação recuou a partir do fim da manhã, quando notícias vindas dos Estados Unidos animaram o mercado em todo o planeta.

O presidente do Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos), Jerome Powell, e o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, informaram que centenas de bilhões de dólares que seriam usados para aliviar os efeitos da pandemia de covid-19 poderiam ser realocados para ajudar famílias e empresas dos Estados Unidos.

Paralelamente, a imprensa norte-americana noticiou que deputados democratas estariam preparando um pacote adicional de estímulos de US$ 24 trilhões. A medida aliviaria as negociações no Congresso norte-americana emperradas há meses por causa das proximidades nas eleições na maior economia do planeta.

No mercado de ações, o dia foi marcado pela recuperação. Depois de ter fechado o dia de ontem (23) abaixo dos 96 mil pontos pela primeira vez desde junho, o índice Ibovespa, da B3 (a bolsa de valores brasileira), fechou esta quinta-feira aos 97.012 pontos, com alta de 1,33%.