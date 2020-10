Jornal Opinião Goiás – Edital vai selecionar 24 cooperativas agropecuárias para promover a intercooperação

Detalhes da iniciativa, que conta com a parceria da OCB e do IICA, serão apresentados na próxima segunda-feira (26) na Live Agro Intercoopera

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, anunciou ) que será lançado um novo edital com o objetivo de selecionar cooperativas agropecuárias da região Nordeste para participarem do Projeto Eixo Intercooperação do Programa Brasil Mais Cooperativo. Resultado de parceria entre o órgão federal, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), a iniciativa visa apoiar a promoção da intercooperação como estratégia para fortalecer os negócios cooperativos, aprimorar os processos tecnológicos, as boas práticas de governança e fomentar novas oportunidades de negócios.

Neste primeiro edital, serão selecionadas 24 cooperativas agropecuárias, constituídas de acordo com a Lei Geral das Cooperativas, especialmente da agricultura familiar, com matriz em um dos estados da região Nordeste, com destaque aos municípios localizados na região prioritária do Agronordeste e na região do semiárido.

Por meio de intercâmbios, representantes das cooperativas selecionadas poderão conhecer de perto as experiências de gestão e governança de cooperativas de outras regiões do país, reconhecidas pela excelência, e entender o que as tornam competitivas no mercado e o impacto que elas promovem para o desenvolvimento das comunidades em que estão inseridas.

As atividades a serem desenvolvidas no âmbito do projeto consistem em contribuir para que as cooperativas contempladas no edital aprimorem a gestão e o acesso aos mercados ao trocar conhecimentos e aprendizados durante as Missões de Intercooperação.

O Edital será lançado na próxima segunda-feira (26), às 17h, durante a live “Agro Intercoopera”. Na oportunidade, representantes das instituições parceiras apresentarão detalhes do processo seletivo e abordarão a importância da Intercooperação para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Para acompanhar o evento online basta acessar o link http://bit.ly/live-coop-agro e realizar a inscrição de forma gratuita.

Participam da live o secretário de Agricultura familiar e Cooperativismo do Mapa, Fernando Schwanke, o representante do IICA no Brasil, Christian Fisher, e o presidente da OCB, Marcio Lopes de Freitas.

Serviço

Live Agro Intercoopera

Data: 26 de outubro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília)

Link para participar: http://bit.ly/live-coop-agro

Informações: MAPA