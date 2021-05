Jornal Opinião Goiás – Covid-19: profissionais de educação podem se vacinar no Rio de Janeiro

Calendário desta semana começa com pessoas de 49 anos ou mais

Profissionais da educação do ensino infantil ao superior, das redes pública e privada, podem se vacinar contra a covid-19 na cidade do Rio de Janeiro . A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) havia iniciado a imunização desse grupo no dia 26 de abril, mas a aplicação das doses foi suspensa no dia 7 de maio, após o Supremo Tribunal Federal (STF) conceder uma liminar que questionou a antecipação da vacinação de categorias profissionais em relação ao Programa Nacional de Imunização (PNI).

Como o município informou ter reservadas as doses para os grupos com comorbidade listadas no PNI, de pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, será possível prosseguir com a vacinação para os profissionais de educação.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), inúmeros profissionais de educação, acima de 50 anos da rede pública e acima de 52 anos do ensino superior e privado, já receberam a primeira dose.

Foram incluídos neste grupo todos os profissionais da educação. Além de professores, podem receber a imunização neste momento as merendeiras, diretores, secretários escolares, administrativos e demais trabalhadores terceirizados que atuam nas unidades escolares, como porteiros e faxineiras.

É necessário apresentar contracheque ou declaração comprovando o vínculo. Hoje, a vacinação será para pessoas com 49 anos ou mais, chegando a 45 anos na sexta-feira.

A Secretaria Municipal de Saúde também começa a vacinar hoje as pessoas em situação de rua, a população privada de liberdade e os funcionários do Sistema de Privação de Liberdade. Para os que têm comorbidades e deficiência permanente, a previsão é que sejam atendidos até sábado.

Podem comparecer aos postos pessoas com 34 anos pela manhã e com 33 anos na parte da tarde, prosseguindo com esse escalonamento até sexta-feira (28). No sábado, é a vez das pessoas com comorbidade que tenham entre 24 e 18 anos. Quem perdeu o dia, pode comparecer a qualquer momento esta semana.

Vacinação por idade

A partir da próxima semana, começa a campanha de vacinação para a população em geral, seguindo o escalonamento por idade. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que até o dia 23 de outubro, 90% dos moradores da cidade com 18 anos ou mais tenham recebido a primeira dose contra a covid-19. Na segunda-feira (31), serão vacinadas as mulheres com 59 anos e na terça-feira (1º) os homens com 59 anos. O calendário completo pode ser consultado na página da prefeitura sobre o coronavírus.

Segundo a SMS, o cronograma foi planejado de acordo com a previsão de envio de vacinas divulgada pelo Ministério da Saúde.