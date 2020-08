Jornal Opinião Goiás – Covid-19: Brasil registra mais 561 mortes; total chega a 94.665   

Doença já afetou 2,73 milhões de brasileiros; 68,9% se recuperaram

O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco; o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti; o secretário de Atenção Especial à Saúde, Luiz Otávio Franco; e o diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS), Jacson Venâncio de Barros; participaram, nesta segunda (3), de entrevista para anunciar balanço de ações de combate à covid-19 no Brasil.

Veja entrevista na íntegra

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem (2), o novo coronavírus já infectou 2,73 milhões de brasileiros; 68,9% dos pacientes se recuperaram da doença; 94.104 pessoas faleceram; e 755.896 pacientes estão em acompanhamento.

Pesquisa quer voluntários para saber relação entre genética e covid-19

Pesquisadores de um projeto envolvendo diversas universidades do Brasil e de outros países abriram um chamado para a participação de voluntários em um estudo que visa entender o impacto da condição genética dos indivíduos sobre a evolução da infecção pelo novo coronavírus.

A iniciativa, denominada “Determinantes Genéticos e Biomarcadores Genômicos de Riscos em Pacientes com Infecções por Coronavírus”, abrange a Universidade de Brasília (Unb), as universidades federais do Pará e do Rio Grande do Norte, além de instituições na Espanha, em Portugal e em outros países da América Latina. O intuito é analisar até 2 mil amostras nos próximos meses.

Hospital Universitário de Brasília tem consulta virtual para índigenas

O Hospital Universitário de Brasília (HUB) criou um programa para atender as comunidades indígenas do Distrito Federal, incluindo os alunos da Universidade de Brasília (UnB). O serviço conta com consultas em saúde mental e diversas especialidades, orientações sobre covid-19, espaços para troca de conhecimento entre as comunidades e discussões virtuais em grupo, com equipe multiprofissional.

A teleconsulta é realizada por chamada de vídeo, de segunda a sexta-feira, de 14h às 18h. O indígena que precisar de qualquer orientação ou atendimento de saúde deve agendar pelo telefone (61) 2028-5422, que também funciona como WhatsApp. Segundo as informações do HUB, primeiro, ele passa por um acolhimento virtual com a equipe formada por estudantes, professores e profissionais de diversas áreas e, depois, é encaminhado para o cuidado que precisa.