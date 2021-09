Jornal Opinião Goiás – Confira como fica a vacinação contra Covid-19 em Goiânia neste sábado, 25

A Prefeitura de Goiânia disponibiliza neste sábado (25/9) postos para aplicação de primeira, segunda e terceira doses da vacina contra a Covid-19. Os jovens com 15 anos ou mais podem se vacinar em quatro postos, por meio de agendamento prévio. Aqueles de 12 a 14 anos, com comorbidades, portadores de deficiência, gestantes e puérperas (com até 45 dias após o parto) da mesma forma.

Quatro postos fixos e o drive thru no Shopping Passeio das Águas estarão disponíveis para idosos a partir de 70 anos que tomaram a segunda dose até o dia 25 de março e para aqueles com 50 anos ou mais que sejam imunossuprimidos e tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. Para pessoas com 18 anos ou mais, são disponibilizados dois postos. Todos sem agendamento.

As pessoas que estão com data programada para receber a segunda dose no dia 25 de setembro ou em atraso das vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazeneca, podem comparecer em qualquer um dos

quatro locais disponíveis e receber a vacina. O drive thru também estará disponível somente para aqueles que irão tomar a Pfizer. Para todas as ocasiões, é necessário levar o comprovante de primeira dose e documento pessoal com

foto.

Confira os locais deste sábado (25/9)

1ª dose para pessoas com idade acima de 18 anos – sem agendamento

Modalidade pedestre e o horário de funcionamento das 8h às 16h, com a disponibilização de senhas.

– USF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n, Conj. Vera Cruz II

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

1ª dose para jovens de 15 anos e adolescentes de 12 a 14 anos (com comorbidades, portadores de deficiência, grávidas e puérperas) – com agendamento

Modalidade pedestre e o horário de funcionamento das 8h às 16h. O agendamento é disponibilizado pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura de Goiânia e ainda há disponibilidade de vagas.

– Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

– CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves esq. com Rua Olímpia, Qd. 52 Lts. 14 e 15, Parque Industrial João Braz

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia.

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 25 setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

– Sest/ Senat: Av. Castelo Branco, s/n, São Francisco

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– CIAMS Dr. Domingos Viggiano: Praça C-201 – Jardim America

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 25 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

– Sest/ Senat: Av. Castelo Branco, s/n, São Francisco

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– CIAMS Dr. Domingos Viggiano: Praça C-201 – Jardim América

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 25 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

Modalidade pedestre

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

– Sest/ Senat: Av. Castelo Branco, s/n, São Francisco

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– CIAMS Dr. Domingos Viggiano: Praça C-201 – Jardim América

Modalidade drive-thru

– Drive-thru do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

3ª dose – sem agendamento

Para idosos acima de 70 anos que receberam a segunda dose até 25 de março e imunossuprimidos com idade acima de 50 anos ou mais com 28 dias de intervalo da segunda dose, com atendimento na modalidade pedestre, com horário de funcionamento das 8h às 16h.

Modalidade pedestre

– Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

– CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves esq. com Rua Olímpia, Qd. 52 Lts. 14 e 15, Parque Industrial João Braz

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

Modalidade drive-thru

– Drive-thru do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

Informações: Prefeitura de Goiânia