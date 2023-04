Jornal Opinião Goiás – Começa mais uma edição do circuito de corrida da rede municipal em Anápolis

Siga no Twitter

Cerca de 800 estudantes participaram neste final de semana da primeira etapa do circuito de corrida de rua da rede municipal de Educação, conhecido como projeto Zatopek. Ao todo, serão realizadas oito etapas ao longo do ano, durante as quais os estudantes acumularão pontos individuais e também coletivos para a unidade nas quais estão matriculados, recebendo troféus e medalhas ao fim da competição.

Para o secretário municipal de Educação, Alex Martins, a prática do atletismo aliada à educação traz muitos benefícios aos estudantes. “Por meio do esporte, mais especificamente do atletismo, os nossos alunos desenvolvem e aperfeiçoam habilidades e criam noções de cooperação, socialização, responsabilidade, persistência e vida saudável”, ressalta.

Tendo como objetivo prezar pela manutenção da saúde e segurança dos estudantes, antes do início da competição, foram realizados testes de aptidão, treinamentos no contraturno escolar e, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, os corredores receberam visitas médicas nas unidades de ensino para avaliação e terão atendimento disponível em todas as etapas. A Força Tática também esteve presente na primeira corrida e garantirá segurança de todos os participantes ao longo das demais.

Nesta edição, participam do circuito as Escolas Municipais Afonsina Mendes do Carmo, Alfredo Jacomossi, Ayrton Senna da Silva, Betesda Primavera, Cora Coralina, Dona Alexandrina, Jahir Ribeiro Guimarães, Lions Anhanguera, Luiz Carlos Bizinotto, Maria Elizabeth Camelo Lisboa, Professora Nadyr de Souza Andrade, Raimunda de Oliveira Passos, Raymundo Paulo Hargreaves, Realino José de Oliveira, Rodolf Mikel Ghannan e Wady Cecílio, além da Escola Estadual Patronato Madre Mazzarello e Escola Adonai.

Fonte: Prefeitura de Anápolis.