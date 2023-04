Jornal Opinião Goiás – Com recursos do Fundo do Idoso, abrigos de Anápolis receberão repasses que somam R$ 300 mil

Siga no Twitter

Seis instituições de Anápolis que executam o serviço de acolhimento permanente de idosos foram contempladas nesta sexta-feira, 14, com o repasse de um total de R$ 300 mil advindos de recursos do Fundo do Idoso. Cada uma receberá o montante de R$ 50 mil para realização de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. O valor vem de doações de pessoas físicas e jurídicas, captado por instituições como a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e viabilizado pelo Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.

“Para mim é uma alegria muito grande estar fazendo esse repasse. Grande parte dele é oriundo do trabalho do padre Cleyton da Santa Casa de Misericórdia. Além dele cuidar da Santa Casa, além de estar lutando para fazer a filantropia, eles estão fazendo muito mais. É através da luta diária deles, que eles estão conseguindo ajudar tantos abrigos. Fica aqui meu muito obrigado à Santa Casa de Misericórdia”, ressaltou o prefeito Roberto Naves.

Ele relembrou ainda que a Prefeitura de Anápolis não fazia nenhum repasse a essas instituições. “Quando assumimos a gestão em 2017, começamos a repassar para essas instituições R$ 720 mil por ano, e hoje estamos anunciando o dobro desse valor. A partir do próximo edital, a Prefeitura irá fazer um repasse mensal de R$ 20 mil para cada uma dessas instituições que cuidam dos nossos idosos”.

“Hoje eu falo com muito orgulho o tanto que nossos abrigos melhoraram de 2017 até agora. Não só em estrutura física, mas no atendimento que é prestado, boa parte pelo que a Prefeitura ajuda financeiramente, mas também por tudo que vocês fazem por nossos idosos”, afirmou a primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves.

A secretária municipal de Integração – Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, Eerizania Freitas, celebrou o repasse para os abrigos e pontuou que “é possível que a população, empresas e indústrias do município, de uma forma geral, ajudem a manter os abrigos de idosos fazendo doações direcionadas, principalmente através do imposto de renda”.

A seleção das instituições foi realizada através de edital de chamamento público 004/2022, que tem como objeto beneficiar as instituições que executam o serviço de acolhimento permanente de idosos no município. Cada instituição apresentou um projeto, que foi avaliado pela comissão de seleção instituída pela portaria 081/2022.

As instituições contempladas foram: Instituto dos Frades Servos da Imaculada, Asilo São Vicente de Paulo, Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, Lar do Ancião O Caminho, Abrigo dos Velhos Professor Nicephoro Pereira da Silva e Associação Evangélica Monte Sinai.

Fonte: Prefeitura de Anápolis.