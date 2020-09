Jornal Opinião Goiás – Cerca de 2 mil famílias recebem posse definitiva de propriedades rurais no Mato Grosso

A entrega de títulos definitivos, no município de Sorriso, é a maior feita de uma única vez pelo Governo do Presidente Jair Bolsonaro

Após quase duas décadas de espera, 1.665 famílias receberam,o título de posse de suas propriedades rurais, no município de Sorriso, no Mato Grosso. Com essa formalização, é mais fácil ter acesso a crédito e a políticas públicas federais. Nessas áreas, os proprietários plantam alimentos como soja, milho, algodão e frutas.

Dez famílias dos projetos de assentamento Boa Esperança I, II e III e Piratininga, localizados no município de Nova Ubiratã, representaram simbolicamente os beneficiários e receberam o título das mãos do Presidente Jair Bolsonaro, de ministros e autoridades locais. Foram atendidas famílias de agricultores que vivem em 32 projetos de assentamento administrados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 21 municípios do Mato Grosso.

A expectativa é de que o Governo entregue 600 mil títulos de propriedade até 2022, segundo o secretário especial de assuntos fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nabhan Garcia. “Agora, esses cidadãos que estão aí vão chegar ao Banco do Brasil, na Caixa, e vão apresentar com muito orgulho um título de propriedade e vão ser chamados de proprietários rurais. Nunca mais de acampados e assentados”, disse.

Criador de gado, Midival de Souza Menezes agora tem o título da propriedade onde vive em uma das etapas do assentamento Boa Esperança. Ele comemorou que o acesso ao crédito será facilitado e tem planos para o futuro. “Isso é fundamental para a agricultura familiar. Tem 13 anos eu estou naquela residência esperando esse título. Hoje, felizmente, conseguimos pegar ele. Facilita muito o nosso trabalho, tira toda a dificuldade que a gente tinha”, comemorou.

“Sem dúvida, estamos com planos de avançar mais para valorizar o que a gente está adquirindo hoje. É necessário ter esse papel, não só para mim, mas para todos os que estão lá. Porque desenvolve o lugar, desenvolve tudo”, acrescentou Midival de Souza.

O presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Thiago Stefanello, ressaltou a importância do título para dar segurança aos negócios dos produtores rurais. “Independente do tamanho do produtor, se ele for pequeno, médio, grande, ou mega, a questão da legalização dos títulos da sua propriedade é importante para ele conseguir recursos, tanto federal quanto particular. Isso dá legalidade no negócio, faz com que ele tenha recurso para fomentar a produção”, afirmou.

Infraestrutura para o Mato Grosso

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou da cerimônia e disse aos presentes que o órgão está atento para atender as necessidades de logística do Mato Grosso, que tem o agronegócio como umas das principais atividades econômicas do estado. “O Brasil deve gratidão às pessoas que estão aqui produzindo, gerando riqueza, transformando esse país. Somos o celeiro do mundo, fazemos isso com responsabilidade. E a nossa responsabilidade do ministério da Infraestrutura agora é dar o que vocês merecem, é dar logística para vocês. Por isso que vamos ver as ferrovias acontecendo no Mato Grosso”, disse o ministro.

Em novembro, será assinado o contrato da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste que vai ligar o Vale do Araguaia a Ferrovia Norte-Sul, segundo o ministro. A ferrovia será importante para o escoamento da produção de grãos da região Centro-Oeste.

O ministro da Infraestrutura disse também que o Governo Federal trabalha para tornar possível a duplicação da BR-163 até o município de Sinop (MT).