Jornal Opinião Goiás – Butantan começa a cadastrar na segunda (13) voluntários para testar vacina contra a Covid-19

Atenção, profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19. Nesta segunda-feira (13), o Instituto Butantan começa a receber a inscrição de voluntários para testar a vacina contra a doença. Serão 9 mil voluntários entre esses profissionais, que começarão a se imunizar na outra segunda, dia 20.

Além de ser profissional de saúde e atuar na linha de frente do enfrentamento à pandemia, os participantes não podem ter contraído o novo coronavírus. Também não devem participar de outros estudos e, no caso das mulheres, não podem estar grávidas ou planejarem gravidez para os próximos três meses. Os voluntários não podem ter doenças instáveis ou que precisem de medicações que alterem a resposta do sistema imunológico.

No Brasil, o teste é feito pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan. O recrutamento dos voluntários será feito em doze centros de pesquisa, em cinco estados e no Distrito Federal.

Nessa sexta-feira, a pandemia do novo coronavírus no país superou duas marcas: o número de infectados passou de 1,8 milhão, com 45.048 novos casos confirmados; e as mortes chegaram a 70.398, com 1.214 vítimas da doença em 24 horas.