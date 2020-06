Jornal Opinião Goiás – Brasil registra 1.274 novas mortes por coronavírus, e chega a 39.680 óbitos

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 1.274 mortes por coronavírus no Brasil, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. O total se aproxima da marca de 40 mil óbitos, e totaliza exatamente 39.680 vítimas fatais da doença.

Cerca de 3,6 mil mortes ainda estão em investigação para identificar se a causa foi Covid-19.

Já os novos casos de coronavírus foram pouco mais de 32,9 mil em um dia. São, ao todo, 772,4 mil contaminados no país. São Paulo continua concentrando o maior número de mortes, com 9.862. Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Pernambuco vêm em seguida.

Em números absolutos, ou seja, sem levar em consideração a proporção entre o número de casos e o tamanho da população brasileira, o Brasil é o país com mais infectados por coronavírus confirmados, atrás apenas do Estados Unidos. O terceiro lugar do ranking é ocupado pela Rússia. Os dados são compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins.