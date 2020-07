Jornal Opinião Goiás – Brasil alcança 2 milhões de casos de Covid-19

O número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus no Brasil superou nessa quinta-feira a marca de 2 milhões. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, são 2 milhões e 12 mil infectados, sendo 45.403 em 24 horas.

De acordo com a pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com o Ministério da Saúde, com mais de 80 mil brasileiros, o número de infectados pode ser até 6 vezes maior. Isso porque, desde o registro do primeiro caso no Brasil, em fevereiro, o país só conseguiu testar cerca de 5 milhões de pessoas – o que representa 10% do previsto pelo ministério.

De acordo com o médico Julival Ribeiro, da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Brasil falhou ao não fazer testes em massa.

Para o médico, o país pode estar falhando novamente neste momento. Isso porque, apesar dos altos números de casos confirmados e de mortes, diversos governadores e prefeitos já autorizaram a reabertura de atividades não essenciais, inclusive de lazer.

O infectologista Julival Ribeiro avaliou ainda que, nesse cenário, é fundamental que a gente também se preocupe com a própria saúde. E reforçou que a melhor medida para combater o novo coronavírus ainda é ficar em casa o máximo possível.

Também nessa quinta-feira, o país teve 1.322 novas notificações de mortes, que aumentaram para 76.688 o número de vítimas da pandemia no Brasil.