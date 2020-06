Jornal Opinião Goiás – Atividades de bares e restaurantes no Rio serão retomadas lentamente, prevê sindicato

O Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de janeiro prevê um lento e gradual retorno às atividades na Capital Fluminense. Será um período de grande desafio, já que boa parte do estoque de alimentos estragou e os empresários estão com poucos recursos financeiros. O objetivo é evitar que mais estabelecimentos fechem as portas.

A análise é do presidente do SindRio, Fernando Blower. Segundo ele, desde o início do isolamento social pelo menos 1mil bares e restaurantes já faliram na capital fluminense, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A estimativa representa cerca de 10% do setor e causou a demissão de 20 mil pessoas.

Ainda de acordo com Blower, a dificuldade dos microempreendedores é ainda maior. Segundo ele, 75% das empresas estão registradas no Simples e são pequenas, ou seja, passam por um momento delicado. Foram R$ 9 milhões em PIB Produto Interno Bruto na cidade no ano de 2019 e o dinheiro deixou de circular.

A luta, agora é atenuar esses impactos. Com relação à liberação crédito por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na semana que vem anunciada pelo governo federal, Blower afirmou que é fundamental uma política consistente e realista, dentro do atual cenário.