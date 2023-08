Jornal Opinião de Goiás – Vilmar entrega praça com campo sintético a moradores da Vila Maria

Siga no Twitter

Campo society e praça revitalizada foram entregues nesta terça-feira à população. Obra dá nova cara ao espaço de lazer

Inaugurado na tarde desta terça-feira, 22, o campo society e a revitalização da Praça Bento Alves Ferreira, na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. O local beneficia moradores da região com lazer, esporte e espaço de convivência. A inauguração foi realizada pelo prefeito Vilmar Mariano, vereadores e secretários municipais.

O espaço abrange uma área de 780 m2, que antes era uma superfície de terra batida, agora conta com grama sintética, iluminação em LED, alambrado, arquibancada e banheiros.

“É com muita alegria que entregamos mais um campo society, com uma infraestrutura moderna para nossos jovens e crianças. O esporte é mais uma forma de garantir benefícios a saúde física e mental. E esse espaço vai oferecer isso, oportunidade de esporte e lazer para a comunidade”, destacou o prefeito Vilmar Mariano.

A praça conta com pista de caminhada, bancos, área verde, pergolado e novas lixeiras na área de convivência. “O espaço se tornou ponto importante para o bairro, um espaço que beneficia os moradores”, reiterou o prefeito.

A obra executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) teve orçamento de R$ 523,184,00, sendo R$ 273,184,00 como contrapartida da Prefeitura e R$ 250 mil obtidos via emenda do deputado federal Professor Alcides.

O Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Geferson Aragão, ressaltou que o novo espaço é um reflexo do compromisso da administração municipal em proporcionar oportunidades aos moradores. “Aparecida conta, atualmente, com 11 campos como esse e outros dois estão sendo construídos. São equipamentos públicos importantíssimos para incentivo ao esporte”, ressaltou o secretário.

Para o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Davi Mendanha, a transformação da praça somada a construção do campo, proporciona um ambiente urbano mais agradável e funcional. “Em apenas 60 dias de obras nós conseguimos entregar um espaço incrível para os moradores do Vila Maria e de toda a região”.

Ivânia Amorim é moradora da região e elogiou o espaço. “Está sendo uma coisa maravilhosa, um ambiente para trazer as crianças, isso é muito bom”, comentou. Já o adolescente Gustavo de Lima Cardoso, que usava o uniforme de seu time, já estava pronto para estrear o campo de futebol. “A gente precisava muito porque o terrão não dava oportunidade que a gente precisava. Agora várias pessoas vão olhar para cá de outra maneira”, disse.

“Reconheço bem o valor do que é ter um campo de futebol no seu bairro. Isso aqui será do povo e vai beneficiar principalmente a juventude. Então, é só alegria inaugurar esse espaço”, destacou o vereador Diony Nery (PSDB)

Marcaram presença na solenidade de inauguração, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Sulnara Santana, o deputado estadual Veter Martins, e os vereadores Arnaldo Leite (MDB), Willian Panda (PSB), Edinho (Agir), Amendoim (PDT) e Camila Rosa (PSD).

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.