Jornal Opinião de Goiás – Setor de Serviços em Goiás registra crescimento histórico

Goiás alcançou um marco histórico com o maior número de empresas ativas no setor de serviços. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (31/08), o estado contabilizou 52.986 estabelecimentos em funcionamento em 2021.

O número representa um aumento de 19,2% em relação ao ano anterior e é o maior já registrado desde 2007. O resultado de 2021 representa ainda um crescimento de 91,2% em relação ao ano de 2011, quando haviam 27.716 empresas do setor em Goiás.

Para o governador Ronaldo Caiado, esses números positivos são reflexo das ações de governo focadas na economia e na renda dos goianos.

Em Goiás os bons resultados estão no estímulo ao setor produtivo e à inclusão da população vulnerável na economia, com o aumento das oportunidades de emprego. É o reflexo do nosso compromisso com políticas públicas voltadas, principalmente, aos que mais precisam.”

SETOR DE SERVIÇOS EM GOIÁS: ATIVIDADES EM DESTAQUE

Entre as atividades que mais cresceram, os serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram um aumento de 21%, passando de 17.998 empresas em 2020 para 21.778 em 2021.

O setor de transportes e serviços auxiliares também registrou alta significativa de 46,8%. Juntos, esses dois grupos representam mais da metade do número total de empresas no estado.

IMPACTO NO PIB E EMPREGO

O crescimento do setor de serviços contribuiu para o aumento do PIB goiano, que registrou uma alta de 6,6% em 2022, superando a média nacional de 2,9%. Além disso, o setor empregou 386.039 pessoas em 2021, um aumento em relação aos 341.909 empregados em 2020. A remuneração média também teve um leve aumento, passando de 1,71 salários mínimos em 2020 para 1,72 em 2021.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.