Jornal Opinião de Goiás – Prefeitura abre 292 vagas para a saúde em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde abriu Processo Seletivo Simplificado para 292 vagas para 23 cargos na área da saúde para contratação imediata e de reserva. O certame é realizado pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG) e o edital pode ser acessado no site sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/ps-saude-anapolis/, além Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 21.

Para nível superior, são vagas para médicos, odontólogos e enfermeiros especialistas; educador físico, enfermeiro geral farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, radiologista, psicólogo e terapeuta ocupacional. Para o ensino fundamental as vagas disponíveis são de atendente em saúde bucal com habilitação específica e registro em órgão fiscalizador.

De acordo com o cronograma previsto no edital, o prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será nos dias 30 e 31 de agosto. As inscrições acontecem de 05 de setembro a 05 de outubro. “Esse é um passo importante da atual gestão no que diz respeito à valorização da saúde e de seus servidores, além de atender as demandas da rede municipal”, pontua a secretária municipal de Saúde, Elinner Rosa.

Fonte: Prefeitura de Anápolis