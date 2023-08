Jornal Opinião de Goiás – Grupo intensifica trabalho para reduzir índices criminais em Aparecida

Aparecida de Goiânia conta com um grupo que reúne forças de segurança, secretárias municipais e entidades representativas com objetivo de reduzir registros criminais na cidade. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) é responsável pela articulação de ações coordenadas que possam prevenir, coibir e/ou elucidar crimes.

Possuem representatividade no GGIM a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretária de Regulação Urbana, Secretaria de Meio Ambiente, Ministério Público, Secretaria Municipal de Segurança, Conselho Tutelar e Câmara Municipal. A Secretaria da Mulher e a Patrulha Maria da Penha chegam para colaborar com o trabalho.

Na tarde desta terça-feira,22, as entidades que compõem o grupo se reuniram na sede do AparecidaPREV, no Setor Expansul, e anunciaram que as ações integradas serão intensificadas e, sempre que necessário, será realizada uma força-tarefa.

“Graças ao trabalho realizado com a participação das forças de segurança, os índices de criminalidade estão caindo ano após ano em nossa cidade. Nós incentivamos essa inciativa e nos colocamos à disposição para que bons frutos continuem sendo colhidos através da atuação brilhante de cada instituição”, pontou o prefeito Vilmar Mariano sobre o GGIM.

Secretário Municipal de Segurança Pública, Tales de Castro, enalteceu a atuação do GGIM. “Esse trabalho com atuação das forças de segurança já é conhecido em nossa cidade e apresenta resultados satisfatórios, estamos traçando estratégias de atuação para continuarmos oferecendo segurança para nossa população. Também estamos abertos para receber sugestões que possam melhorar ainda mais nossa atuação”.

Há 12 anos trabalhando em Aparecida de Goiânia, o major Thiago Freitas, que comanda o 45º Batalhão da Polícia Militar, apontou que nos últimos anos a cidade apresentou avanços significativos na segurança graças aos investimentos, a efetiva atuação coletiva das forças policiais e ao aprimoramento da legislação municipal.

O oficial da Polícia Militar destaque que a fiscalização do uso de som automotivo, horário determinado para fechamento de distribuidoras de bebidas e o sistema de videomonitoramteno implantado na cidade são inciativas que contribuem para reduzir o registro de crimes.

“A integração de todos os órgãos é muito importante para segurança pública. A Polícia Militar sozinha não consegue resolver todos os problemas. Por isso, entendemos que o GGIM, através das ações conjuntas, contribui com a melhora na segurança. Percebemos o avança na segurança e as leis municipais foram fundamentais para isso”.

Responsável 2ª Regional de Polícia de Aparecida de Goiânia, o delegado André Botezini, compreende que a atuação conjunta de diversas entidades representativas pode ajudar preventivamente o trabalho dos agentes. “As forças policiais, através do GGIM, conseguem entender os anseios da sociedade. O trabalho em conjunto ajuda não apenas identificar como também a resolver essas demandas.

Secretário executivo do GGIM, Roberto Cândido, reforçou que a atuação integrada é necessária e gera resultado positivo. “No período mais agudo da pandemia de Covid-19, por exemplo, a participação de cada entidade foi fundamental para que fosse cumprido o regime de escalonamento das atividades comerciais adotado em nossa cidade. A polícia ou a Guarda Municipal precisaram do apoio da Semma, da Regulação Urbana, do Corpo de Bombeiros. Essa atuação em sintonia entre essas instituições melhora a vida do cidadão”.

Na reunião do GGIM, ficou definido que o vereador Sandro Oliveira será o representante do Poder Legislativo no grupo. O parlamentar se colocou à disposição para apresentar projetos que possam aperfeiçoar a legislação municipal com objeto de fortalecer a atuação das forças de segurança. O colega de parlamento Willian Panda pontuou que trabalha junto aos ministérios do Governo Federal em busca de recurso para a área.

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.