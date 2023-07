Jornal Opinião de Goiás – Goiás cria mais de 5 mil vagas de emprego em junho

Goiás criou 5.091 novos empregos formais em junho desse ano, de acordo com levantamento do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número é resultado de 76.905 admissões e 71.814 desligamentos.

Os dados mostram que o setor de serviços foi destaque, com 2.244 postos de trabalho ocupados. Em seguida, aparecem indústria, com 1.492, e construção, com 1.384. Na sequência ficou o comércio, responsável por gerar 1.281 vagas.

EMPREGO

Goiás foi o segundo estado que mais gerou empregos no Centro-Oeste, ficando atrás do Mato Grosso. Já no Brasil, o estado ocupou, em junho, o 10º lugar no ranking dos que mais ofereceram vagas de trabalho com carteira assinada.

Titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho diz que a previsão é que o número de empregos cresça nos próximos meses em razão de programas como o Cinturão da Moda, que leva a pequenos municípios o demandas de mão de obra.

Agora, com os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Governo do Estado novas vagas serão ofertadas tanto na moda quanto em outras atividades do setor de serviços”, diz Joel.

BRASIL

Em todo o País, 157 mil empregos com carteira assinada foram criados em junho. O saldo é resultado de 1.914.130 admissões e de 1.756.932 desligamentos. Assim como em Goiás, no Brasil o setor de serviços também puxou a abertura de vagas no mês.