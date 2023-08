Jornal Opinião de Goiás – Fundo Municipal de Cultura leva projeto de música para estudantes da rede municipal de educação

Siga no Twitter

Provocar a reflexão sobre os direitos humanos, combater a discriminação racial e homenagear grandes nomes de compositores negros que ajudaram a construir a história da Música Popular Brasileira. Este é o objetivo do projeto “A Contribuição dos Compositores Negros para a MPB (Voz e Piano)”, contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis (FMC) e ofertado para estudantes das redes municipal e estadual de educação.

“A cultura também é uma ferramenta essencial dentro do processo de ensino-aprendizagem e levar os projetos do Fundo Municipal para dentro das escolas, de uma forma lúdica e didática, proporciona o convívio das crianças com importantes temas da sociedade”, ressalta Nabyla Carneiro, diretora de Cultura da Secretaria Municipal de Integração.

As apresentações acontecem nos dias 18 e 25 de agosto e contam com um repertório que homenageia nomes como Cartola, Djavan, Alcione, Jairzinho, Vanessa da Mata, entre outros. O projeto vai contemplar as escolas municipais Dona Alexandrina, Jerônimo Vaz e Lions Anhanguera e o CEPI – Dr. Genserico Gonzaga Jaime.

Fonte: Prefeitura de Anápolis.