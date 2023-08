Jornal Opinião de Goiás – Farmácias das unidades que atendem pacientes com HIV estarão fechadas no dia 31

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que as farmácias das unidades que realizam a dispensação de medicamentos antirretrovirais a pacientes com HIV/ Aids estarão fechadas no dia 31 de agosto.

A data é reservada para a realização do Inventário Nacional de Medicamentos Antirretrovirais, em todo o país, de acordo com determinação do Ministério da Saúde. O objetivo da avaliação dos estoques é prevenir a falta ou o desperdício dos medicamentos distribuído a pacientes com HIV.

O fechamento das famárcias por um dia vai atingir 19 unidades em Goiás, incluindo o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), que atendem cerca de 20 mil usuários.

A orientação da Gerência de Assistência Farmacêutica da SES-GO é que os pacientes que dependem dos antirretrovirais se programem para buscar os medicamentos antes ou após o dia 31 de agosto. A retomada da dispensação será na sexta-feira (1º/09).

Fonte: Governo do Estado de Goiás.