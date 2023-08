Jornal Opinião de Goiás – Educação ambiental chega a 10,5 mil pessoas no Araguaia

Paralelo ao esforço das equipes de fiscalização para impedir a pesca ilegal no Rio Araguaia durante a Temporada 2023, o Governo de Goiás promoveu ações de educação ambiental que alcançaram pelo menos 10,5 mil pessoas no período de 7 de junho a 31 de julho deste ano.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad). Ao todo, a Semad realizou mais de 2,1 mil atendimentos no período, dos quais 560 foram nos portos de Aruanã e São Miguel do Araguaia, 591 nas barreiras de trânsito, 640 em acampamentos e 313 em pontos de apoio.

Segundo a gerente de Economia Sustentável da Semad, Rubia Santos, houve alta demanda pela régua de pesca distribuída pela Semad. Pelo menos 1,7 mil foram distribuídas.

Essa régua tem o formato retangular e aproximadamente um metro de comprimento. É feita em papel adesivo e concebida para ser afixada na proa das canoas, em caixas térmicas ou outra superfície que vá acompanhar o pescador. Traz informações sobre o tamanho mínimo e máximo de cada espécie de peixe cuja pesca é permitida no rio”, explica a gerente.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Semad entregou 10 mil sacos de lixo para turistas, a maioria concentrados em acampamentos, e outros 4,8 mil para as prefeituras. Em parceria com o Corpo de Bombeiros e com a Saneago, realizou atividades de educação ambiental com 171 crianças, promoveu o plantio de 88 mudas e doou outras 320.

Cumprimos o nosso objetivo e transmitimos a nossa mensagem. É fundamental que a gente aproveite o rio Araguaia com responsabilidade e de forma consciente, pra que as próximas gerações também tenham o privilégio de usufruir dessas belezas”, afirma a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis.

PESCA ILEGAL

Em outra frente, a Semad colocou equipes de fiscalização em campo para coibir as atividades de pesca ilegal no rio.

Foram apreendidos 343,6 kg de pescado ao longo da operação, que foram doados à Vila São Cottolengo (Trindade), Lar dos Idosos São Paulo Apóstolo (Araguapaz) e Secretaria Municipal de Ação Social de São Miguel do Araguaia.

O número de autos de infração lavrados chegou a 82 e o valor global das multas aplicadas alcançou R$ 303,6 mil.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.