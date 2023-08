Jornal Opinião de Goiás – Banco de Leite do Hemu recebe doação de frascos de vidro e tampas plásticas

O Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento ((BLH/Hemu) recebeu, nesta segunda-feira (21/08), cerca de 80 frascos de vidro e 400 tampas plásticas, para serem distribuídos entre outras unidades de BLH de Goiânia.

Os recipientes são utilizados no armazenamento, no processo de pasteurização e na distribuição do leite materno a crianças prematuras e de baixo peso. Eles foram arrecadados durante o evento Mamaço Goiânia, ocorrido no dia 04 de agosto, no Lago da Rosas, onde foram reunidas várias mulheres e defensores do aleitamento materno, em decorrência da campanha Agosto Dourado.

As caixas com as embalagens foram entregues pelas integrantes da organização do Mamaço Goiânia Bethania Azevedo, Thayná Bueno e Tatiana Cruvinel.

O aleitamento materno traz impactos positivos para toda a sociedade. Buscamos facilitar esse processo e contribuir para melhorar o índice de bebês que recebem o leite humano”, pontuou as três organizadoras do mamaço.

A coordenadora do BLH, Renata Leles, ficou agradecida pelas doações. “Gratidão a todas as pessoas que ajudaram no fornecimento desse material primordial para manter o funcionamento das doações de leite. O leite humano só pode ser acondicionado em recipientes de vidro e com tampas plásticas para evitar contaminações e conservar os nutrientes”, destacou.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.