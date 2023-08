Jornal Opinião de Goiás – Agehab sorteia casas a custo zero em São Luiz do Norte

Siga no Twitter

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) sorteiam, nesta quarta-feira (02/08), 50 casas a custo zero em São Luiz do Norte. O sorteio será realizado às 9 horas, no Espaço Multiuso Negrim (Av. Lauzimar de Oliveira, Centro).

O investimento estadual nas unidades habitacionais soma mais de R$ 5,8 milhões. Ao todo, 90 famílias da cidade foram habilitadas para concorrer. O sorteio do programa Pra Ter Onde Morar – Construção será transmitido pelas contas da Agehab no YouTube e no Facebook para quem não puder comparecer presencialmente. O objetivo é garantir transparência ao processo.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, após esta fase, existe a análise de documentação.

É preciso garantir que as famílias, de fato, se encaixem nos critérios do edital. Por isso, ainda temos a análise de documentos, já entregues anteriormente”, explica.

O secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, ressalta a importância desta ação servir como espelho para o restante do Brasil.

Ao final de todo o processo, estas pessoas recebem as casas e as escrituras sem custo algum. É uma forma eficaz de garantir que as famílias mais vulneráveis tenham um lar com dignidade”, ressalta.

CASAS A CUSTO ZERO

Atualmente, são construídas cerca de 6 mil moradias a custo zero em 130 municípios goianos. Famílias goianas já estão morando nas residências, como é o caso de Hidrolândia, em que foram entregues 50 casas. Os recursos são provenientes do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege), e cada unidade habitacional custa cerca de R$ 127 mil aos cofres do Governo de Goiás.

SERVIÇO

Assunto: Sorteio de 50 casas a custo zero em São Luiz do Norte

Data: 2 de agosto, quarta-feira

Horário: 9 horas

Local: Espaço Multiuso Negrim Arêda (Av. Lauzimar de Oliveira – Quadra 24 – Centro)

Link da transmissão no YouTube: https://www.youtube.com/@agehabgoias

Fonte: Governo do Estado de Goiás.