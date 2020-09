Jornal Folha de Goiás – Adidos agrícolas encerram encontro virtual com cerca de 500 reuniões realizadas

Os adidos realizam iniciativas para abrir novos mercados, promover os produtos brasileiros e atrair novos investimentos

O2° Encontro dos Adidos Agrícolas brasileiros, encerrado nesta sexta-feira (18), resultou em quase 500 reuniões em cerca de 90 salas virtuais, com a participação de 46 instituições. Os adidos, que estiveram reunidos durante toda semana, promovem iniciativas para abrir novos mercados, promover os produtos brasileiros e atrair novos investimentos.

Ao encerrar o encontro, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, ressaltou o desempenho desses servidores nas negociações internacionais já que o Brasil se tornou uma potência agroambiental.

“Vocês, adidos, também são fiscais do nosso Ministério, mas vocês têm que sair pelo mundo convencendo da qualidade do nosso produto agrícola. Lamentavelmente, pela competitividade, muitas inverdades são ditas do nosso país e nós precisamos fazer esse processo de convencimento, ou seja, a consolidação e o reconhecimento do Brasil como potência do agronegócio. Vocês têm uma grande missão que é colocar o Brasil onde ele merece”, salientou Marcos Montes.

Para o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Orlando Leite Ribeiro, é o agricultor brasileiro que ganha com a maior sinergia entre o Mapa, o Itamaraty e a Apex. “Juntos, podemos mais e fazemos melhor. Os resultados estão aí: 92 mercados abertos desde o início do governo Bolsonaro e recordes mensais nas exportações, apesar da pandemia”, ressalta Orlando Leite Ribeiro, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa.

O presidente da Apex-Brasil, Sergio Segovia, comemorou o resultado do encontro realizado em formato virtual por meio da plataforma MS Teams, que, segundo ele, permitiu construir um retrato único do atual estágio de parceria público-privada em relação ao agronegócio brasileiro. “O formato inédito do evento funcionou muito bem, sem prejuízo da consistência ou da fluidez das informações. Ao contrário, tivemos ganhos diferentes com as informações diferenciadas, discussões relevantes e principalmente interação de qualidade”, disse o presidente da instituição.

Segovia afirmou que a ação coordenada entre Apex-Brasil e os ministérios das Relações Exteriores e o da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se consolida cada vez mais. “Saímos definitivamente do discurso para alcançar o terreno da ação e atuar de forma estruturada em favor da promoção do agronegócio brasileiro”, disse o presidente da Apex.

O Mapa conta, atualmente, com 24 adidos agrícolas lotados em 22 países (China e Bruxelas contam com dois adidos). A ministra Tereza Cristina, na abertura do encontro dessa segunda-feira (14), comunicou que irá ampliar novos postos de adidos para Paris (OIE e OCDE), Berlim (Alemanha) e Camberra (Austrália). Os países foram escolhidos por sediarem a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para ampliar a comunicação do agro brasileiro na Europa e por serem importantes players no mercado agrícola mundial.