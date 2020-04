Jornal de Goiás – Univaja pede proibição de entrada de missionários em aldeias

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal de Tabatinga (AM) para impedir a presença de missionários em terras indígenas, por causa da pandemia de coronavírus.

A indígena Tikuna Mislene Mendes falou da preocupação sobre o assunto. Segundo ela, este não é o momento para as missões. Ela lembrou que os indígenas são mais vulneráveis às doenças.

Em documento encaminhado à justiça, o Ministério Público Federal manifestou-se favorável à concessão da liminar solicitada pela Univaja. Com isso, está proibida a entrada de quem não é aldeiado nas comunidades indígenas.