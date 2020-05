Jornal de Goiânia – Câmara aprova MP que aumenta salário mínimo para R$1.045

A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que aumenta o salário mínimo para R$1.045 mensais.

O valor já era pago aos trabalhadores desde fevereiro deste ano, mas precisa passar pelo Congresso Nacional para ser validado. O texto agora segue para o Senado.

O reajuste do salário mínimo aplicado em dezembro do ano passado foi de 4,1%, que era a estimativa da inflação medida pelo INPC para 2019, o que levava o valor do salário mínimo até então de R$998 para R$1.039.

Como a inflação de dezembro de 2019 foi divulgada em janeiro, o INPC que estava estimado em 4,1% chegou a 4,4%, deixando o reajuste feito abaixo da inflação.

Com isso, o governo federal editou uma nova medida provisória em fevereiro reajustando o salário mínimo para R$1.045, R$6 a mais que o valor definido em dezembro do ano passado. Com isso, o aumento nominal do valor ficou em 4,7%.

O salário mínimo é a base para o pagamento de benefícios como: abono salarial, seguro-desemprego, aposentadorias, pensões, e BPC, o Benefício de Prestação Continuada.