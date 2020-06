Jornais de Goiás – Multa para quem sair sem máscara em São Paulo será de R$ 500

Pessoas circulando sem máscara em locais públicos em São Paulo estão sujeitas a pagar uma multa no valor de R$ 500. A decisão foi anunciada nessa segunda-feira pelo governador do estado, João Doria.

Caso a pessoa sem máscara esteja dentro de um estabelecimento comercial, a multa vai para a empresa, e sobe para R$ 5 mil por cada cliente ou funcionário sem o equipamento de proteção individual no local.

O uso de máscara em espaços públicos já é obrigatório em todo o estado desde o dia 7 de maio, mas até agora não tinha sido estabelecida uma multa.

Mas para a regra sair do papel é preciso fiscalização. Segundo o governo, a Vigilância Sanitária do Estado e a dos municípios vão ficar encarregadas da tarefa. Só que os profissionais de saúde não têm poder de polícia, e se houver resistência de pessoas abordadas na rua, vai ser preciso pedir ajuda à Polícia Militar, como explicou a diretora técnica da vigilância Sanitária do Estado, Maria Cristina Megid.

Já o prefeito Bruno Covas avisou que a fiscalização da prefeitura vai ficar restrita aos estabelecimentos comerciais.

A regra entra em vigor na quarta-feira, dia primeiro de julho, e vai valer, inclusive, para bares e restaurantes que forem autorizados a reabrir as portas. Apenas pessoas que estiverem bebendo ou comendo vão poder ficar sem máscaras. Segundo um levantamento da secretaria de saúde do município, 98% das pessoas que moram na capital paulista usam máscaras quando precisam sair de casa.