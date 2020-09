Jornais de Goiás – Instituições podem se candidatar para participar de campanha do Pátria Voluntária

Serão selecionadas 81 instituições sem fins lucrativos com projetos voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

As entidades que querem se candidatar para participar da campanha “Apadrinhe um Futuro”, do programa Pátria Voluntária devem acessar o edital e enviar o projeto até o dia 13 de setembro no site do programa.

A campanha está incentivando doações para ajudar oito mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A ação busca apoiar ajudar 81 instituições sem fins lucrativos que trabalham com esses grupos.

Cada instituição que tiver o projeto aprovado receberá o aporte mínimo de R$ 10 mil e máximo de R$ 50 mil. Podem participar do edital organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que sejam legalmente constituídas há pelo menos um ano e estejam cadastradas na plataforma Pátria Voluntária.

Os projetos devem estar voltados ao desenvolvimento educacional; à saúde, esportes e lazer como explicou Pollyana Andrade, secretária executiva Adjunta do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado.

“As instituições podem apresentar projetos com três características. Ou projeto de desenvolvimento educacional, ou voltado à saúde dessas crianças e dos adolescentes ou projetos de educação física voltado à saúde física desse público. É importante que atenda aos critérios de elaboração de projetos, que siga os itens. É importante também que essas instituições sejam reconhecidas por algum órgão governamental como instituição de acolhimento”, disse.

Prestação de contas

Todas as instituições beneficiadas deverão prestar contas junto à Fundação Banco do Brasil, parceira da campanha, no máximo 30 dias após o término do projeto.

Divulgação das instituições pré-selecionadas

A relação das instituições apadrinhadas estará disponível na plataforma do programa Pátria Voluntária a partir do dia 30 de setembro.

“A partir de então, nós iniciaremos a segunda fase, que é a fase de avaliação documental, junto com a Fundação Banco do Brasil, para que a gente possa iniciar as contratações e os aportes de recursos”, acrescentou a secretária.

Doações para campanha “Apadrinhe um Futuro”

E para quem quer participar da campanha, pode fazer as doações para uma conta corrente específica do Banco do Brasil. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior. O valor mínimo para doação é de R$ 30,00.

Dados para transferência bancária:

Banco do Brasil: 001

Agência: 1607-1

Conta Corrente: 19.001-2

CNPJ: 01.641.000/0001-33

Nome: Camp. Pátria Voluntária

Para transferência do exterior, utilizar o seguinte Código IBAN:

BR6700000000016070000190012c1

A campanha Apadrinhe um Futuro é só uma das ações do Programa Pátria Voluntária.

“Esse projeto é de grande importância neste período. Nós temos conseguido levar alimento, levar kits de higiene, material de higiene básica para a população que muitas vezes está em situação de isolamento”, disse a secretária.

Pátria Voluntária

Para incentivar o voluntariado e fortalecer o terceiro setor, o Governo Federal lançou, em julho do ano passado, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária. O programa, coordenado pela Casa Civil, é composto por representantes do governo e da sociedade civil. Desde que foi criado, já arrecadou, por meio do Arrecadação Solidária, quase R$ 11 milhões.