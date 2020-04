Jornais de Goiás – Caminhoneiros receberão imunização contra a gripe em 130 postos espalhados por rodovias do país

Os caminhoneiros e portuários serão o próximo foco da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país, assim que acabar a vacinação de idosos e profissionais de saúde.

A prioridade para os profissionais do transporte de cargas e dos portos na campanha contra a Influenza foi anunciada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

O ministro falou que a campanha vai usar os 130 postos de atendimento a caminhoneiros em rodovias de todo o país montados pelo Sest/Senat, e que hoje é utilizado para fazer entrega de produtos de higiene e dar orientações aos profissionais que estão nas estradas.

Segundo o ministro da Infraestrutura, priorizar os caminhoneiros e portuários na campanha contra e gripe vai garantir um conforto a mais aos trabalhadores que estão prestando serviço de transporte de cargas, neste momento da pandemia.

Neste ano, o Ministério da Saúde começou mais cedo a vacinação contra a Influenza, que historicamente ocorre na segunda quinzena de abril, para se antecipar ao surto do coronavírus.

Apesar de não ser eficaz contra o novo corona, a vacina contra a Influenza reduz as internações por outros tipos de gripe, e acelera o diagnóstico para Codiv-19.

Após os idosos e os profissionais da saúde, começa a segunda etapa da campanha contra a gripe, marcada para o dia 16 de abril, quando devem se vacinar professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e, também, doentes crônicos.

A terceira fase, a partir do dia 9 de maio, será para imunização de crianças de seis meses a menores de seis anos; pessoas com mais de 55 anos; gestantes; mães no pós-parto, até 45 dias depois do nascimento; população indígena; e portadores de condições especiais.

A campanha vai até o dia 23 de maio.