Instituto de Especialidades e Sono em Goiânia – Polissonografia: exame que avalia seu sono

A polissonografia é o exame do sono que auxilia no diagnóstico dos distúrbios de sono existentes, como ronco, apneia do sono, bruxismo, movimentos involuntários, sonambulismo, terror noturno, sonolência excessiva diurna, distúrbio comportamental do sono REM, entre outros.

Para realizar a polissonografia, sensores são colocados delicadamente sobre a pele do paciente com fitas adesivas. O exame é realizado durante a noite em uma das suítes confortáveis do instituto. O ambiente é equipado para monitorar as variáveis fisiológicas durante o sono, como:

-Atividade elétrica cerebral e muscular;

-Movimento dos olhos;

-Fluxo do ar pelo nariz e boca;

-Esforço respiratório e níveis de oxigênio no sangue.

Além da polissonografia ser realizada por técnicos qualificados, todos os laudos são realizados pela neurofisiologista e diretora técnica, Dra. Giuliana Macedo.

A Polissonografia (PSG) diagnóstica por ser feita no próprio instituto ou para sua comodidade e segurança no conforto da sua casa através da Polissonografia Domiciliar.

