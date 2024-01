Índice de preços dos produtos lácteos em Goiás registra queda em dezembro

Follow on X

No último mês de dezembro, o índice que avalia a cesta de derivados lácteos em Goiás apresentou uma variação total de -1,11%. Esse número representa a média ponderada das mudanças nos preços médios de cinco itens que compõem a cesta, conforme definido pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea do estado: leite UHT integral, leite em pó integral, queijo muçarela, leite condensado e creme de leite a granel.

Os dados foram apresentados à Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás no dia 29 de dezembro de 2023 e publicados no Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano.

A publicação já está disponível no site da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e apresenta as variações de preços específicas de cada um dos produtos. Durante o mês de dezembro, o leite UHT, o leite condensado e o leite em pó tiveram variações negativas de -4,84%, -3,13% e -1,35%, respectivamente. Por outro lado, o creme de leite registrou a maior variação positiva, com +6,30%, enquanto o queijo muçarela teve um aumento de +0,61%.

O Índice de Preços do Mercado Lácteo, voltado para o setor produtivo do leite, desempenha um papel crucial na tomada de decisões de preço. Ele fornece aos produtores goianos uma compreensão mais precisa do valor que devem receber, ao mesmo tempo em que capacita a indústria a avaliar de forma mais precisa os preços a serem oferecidos.

Embora existam outras ferramentas disponíveis, o índice divulgado mensalmente no Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano, elaborado pelo Instituto Mauro Borges (IMB) em colaboração com o setor, destaca-se por sua metodologia simplificada, dados confiáveis e pela consideração do contexto regional específico em que o setor está inserido.

A Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás é composta por representantes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Instituto Mauro Borges (IMB), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Sindicato das Indústrias de Laticínios no Estado de Goiás (Sindileite) e Secretaria-Geral da Governadoria (SGG).

A edição de dezembro do Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano pode ser acessada no site da Seapa.