Importância do diagnóstico rápido e preciso da apendicite!

A apendicite é uma inflamação do apêndice, caracterizada por dor intensa no lado direito do abdômen, perda de apetite, náuseas, vômito e febre. Estima-se que 7% da população pode ter esse problema em algum momento da vida. Por isso, o diagnóstico rápido e preciso é fundamental para evitar complicações graves, como a perfuração do apêndice e a formação de abscessos, que podem ocorrer em até 35% dos casos no momento da cirurgia.

Os exames de imagem são fundamentais nesse processo. O ultrassom é muito utilizado, pois oferece informações detalhadas e é seguro para todos os pacientes, incluindo crianças e gestantes. A tomografia computadorizada pode complementar, especialmente em casos mais complexos. Esses métodos ajudam a diferenciar a apendicite de outras condições, como diverticulite e doenças ginecológicas.

Além disso, a ultrassonografia é vantajosa por ser rápida, acessível e capaz de fornecer diagnósticos em tempo real, permitindo decisões imediatas. No entanto, a precisão depende da experiência do médico, para que erros não comprometam o tratamento.

