Hospital São Silvestre Aparecida de Goiânia – O que é prevenção ginecológica?

A prevenção ginecológica é vital para a saúde da mulher, compreendendo uma série de exames e cuidados específicos. Entre os principais sintomas de problemas ginecológicos incluem alterações no ciclo menstrual, dor pélvica, corrimento anormal, sangramento fora do período menstrual e desconforto durante o sexo.

Por isso, fazer exames regulares é fundamental. O Papanicolau, por exemplo, detecta precocemente alterações nas células cervicais, sendo crucial na prevenção do câncer do colo do útero. Além disso, a mamografia desempenha um papel crucial na detecção precoce do câncer de mama.

As consultas ginecológicas anuais são momentos importantes para discutir questões de saúde, contracepção e orientações sobre saúde reprodutiva. Quanto à prevenção ginecológica, não apenas permite a identificação precoce de problemas, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido, também promove a saúde global da mulher, assegurando uma vida mais saudável e equilibrada.

Agende sua consulta com o ginecologista e cuide da sua saúde!

Hospital São Silvestre

Contato:

(62) 3230-2000

WhatsApp:

(62) 3283-2419

Endereço:

Avenida das Nações, Nº 616, Área 03, Bairro Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Go.

Atendemos:

Particular

Unimed

Ipasgo

Caesan

Mais saúde

Imas

Hapvida

Amil

Conheça as especialidades que atendemos:

Neurocirurgia

Urologia

Cardiologia

Dermatologia

Cirurgia Geral

Ginecologia e obstetrícia

Pediatria

Radiologia e diagnóstico por imagem

Clínica médica

Ortopedia e traumatologia

Cirurgia do aparelho digestivo

Cirurgia bariátrica

Infectologia

Medicina intensiva