HOLEP em quais casos esta técnica é indicada?

O HoLEP é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo utilizado para tratar a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB). É um procedimento realizado através do canal da uretra que utiliza um laser de holmio para remover a parte do tecido prostático que está causando obstrução no fluxo urinário.

Devido aos seus resultados eficazes e sua natureza pouco invasiva, o HoLEP tem sido indicado como a solução ideal para o tratamento de condições relacionadas à próstata. Ele pode ser aplicado quando o tratamento medicamentoso não surte o efeito necessário e pode ser feito em pacientes com tamanho de próstata entre 40 e 120 cm3 e, até mesmo, nas próstatas consideradas “gigantes” (com mais de 200 cm3).

Após o procedimento, o HoLEP ajuda com a acabar com os sintomas da HPB, que incluem:

Desconforto e dificuldade para urinar;

Fluxo urinário fraco;

Interrupção do fluxo da urina;

Urgência para urinar;

Hematúria (sangue na urina);

Esvaziamento incompleto da bexiga;

Entre outros.

Por fim, vale lembrar que o HoLEP, se feito adequadamente por um cirurgião capacitado na técnica, pode apresentar resultados superiores que a cirurgia convencional de raspagem da próstata, RTU de próstata.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.