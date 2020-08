Harmonização Itaberaí – O que é Triângulo da Beleza?

Ele representa o equilíbrio facial entre a região das bochechas, mandíbula e queixo com contornos bem definidos, maçãs do rosto altas e a base do queixo mais fino. O triângulo da beleza é invertido, ou seja, a base está voltada para cima e o ápice para baixo. Este triângulo é a área de maior iluminação da face.

Com a idade a pele vai perdendo tônus, ocorre a diminuição do volume das maçãs do rosto e a queda das bochechas pela a flacidez provocando acúmulo de pele na região do queixo, dando um aspecto envelhecido ao rosto, tornando o triângulo reverso, com o ápice voltado para cima.

Para devolver o formato do triângulo da beleza, vários procedimentos estéticos podem ser realizados para promover a harmonia facial.

-Aplicações de bioestimuladores de colágeno como Skinbooster, Radiesse.

-Preenchimentos com ácido hialurônico em regiões específicas com o objetivo de reposicionar as estruturas perdidas e harmonizar a face. Como o Preenchimento malar, que devolve o volume perdido nas maçãs do rosto. Preenchimento do sulco “bigode chinês” (na região onde começa a asa do nariz e termina o canto da boca). Preenchimento do mento/queixo (pode trazer benefícios tanto para o formato, projeção ou comprimento do queixo). Preenchimento mandibular que traz como benefícios o contorno do rosto mais evidente.

Recupere o seu triângulo da beleza!

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Estética Dental

– Harmonização Orofacial

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia