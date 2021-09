Harmonização Itaberaí – O que a Toxina Botulínica A pode fazer por você?

A Toxina Botulínica A ficou popular pelos efeitos anti-idade, que favorecem a diminuição das marcas de expressão, aquelas famosas ruguinhas que aparecem devido ao movimento natural do rosto.

Conheça as regiões do rosto em que podem surgir as principais marcas de expressão:

-Rugas da fronte (testa);

-Rugas da glabela;

-Elevação das sobrancelhas;

-Pés de galinha;

-Rugas do nariz;

-Elevação da ponta do nariz;

-Correção da “queda do canto da boca”;

-Rugas periorais (“Código de barra”);

-Correção de sorriso gengival e bruxismo.

Se você possui marcas de expressão, saiba o que a Toxina Botulínica A pode fazer por você.

Agende uma avaliação com o especialista em Harmonização Orofacial para alcançar os resultados que você espera!

