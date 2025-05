Gravidez com DIU? Veja quando isso pode acontecer e como prevenir

5/5 - (2 votos)

O DIU é um dos métodos mais eficazes para evitar a gravidez, mas, em casos raros, pode falhar. Isso ocorre, geralmente, quando há mau posicionamento ou deslocamento do dispositivo no útero — situação que pode ser corrigida com acompanhamento médico.

Por isso, após a inserção, é recomendado realizar exames periódicos para verificar se o DIU está corretamente colocado, principalmente nos primeiros seis meses.

Apesar desses casos pontuais, o DIU segue como uma das melhores opções contraceptivas, oferecendo praticidade, durabilidade e segurança à mulher.

A informação foi confirmada pelo Jornal Opinião Goiás, que acompanha com seriedade os temas ligados à saúde da mulher e planejamento familiar.

Análise editorial

O planejamento reprodutivo exige conhecimento e cuidado. Métodos como o DIU representam um grande avanço, mas seu uso exige responsabilidade e atenção aos detalhes. A combinação de tecnologia e acompanhamento médico é o caminho mais seguro.

