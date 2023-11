Gracinha Caiado lança Pacto “Goiás Sem Racismo” em compromisso pelo respeito à diversidade

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, apresentou o Pacto Goiás Sem Racismo. Esta iniciativa complementa as ações em curso da atual gestão, visando combater o racismo e promover a igualdade racial. O lançamento ocorreu no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e reuniu autoridades, representantes de comunidades quilombolas, indígenas e do Movimento Coletiva das Pretas.

“Este é mais um passo em direção a um estado que valoriza a diversidade de seu povo”, resumiu Gracinha Caiado ao destacar as diretrizes que fundamentam o documento assinado e o compromisso total da gestão em eliminar toda e qualquer forma de discriminação.

“Aqui em Goiás, estamos combatendo o racismo não apenas com punição, mas também com oportunidades concretas. São ações voltadas para possibilitar às pessoas das comunidades tradicionais o acesso ao trabalho, oferecendo as ferramentas necessárias para concretizar essa realidade. O governador Ronaldo Caiado tem se empenhado nessa luta desde o primeiro dia de seu mandato”, acrescentou.

O pacto foi estabelecido por meio de um decreto do Executivo, encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). Referências de conscientização, como a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial, além da Década Internacional dos Afrodescendentes (2015-2024) da ONU, serviram de base para a criação do guia goiano.

O funcionamento efetivo do pacto será responsabilidade de órgãos governamentais e entidades civis, formando o Comitê Estadual Gestor, cuja participação não é remunerada. “Estamos unidos nessa batalha para desmantelar de vez essa estrutura que alimenta o racismo no Brasil. Isso requer educação social, conhecimento, autocrítica, esforço individual, mas principalmente políticas públicas. Este pacto tem como objetivo unir esforços contra o racismo em nosso estado”, afirmou Wellington Matos, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

O objetivo central da medida é promover a igualdade de acesso às políticas públicas para a população negra, combater estigmas contra diferentes comunidades e minorias étnicas, e lutar contra o racismo estrutural no mercado de trabalho, além de reprimir crimes raciais e ampliar a política de saúde integral.

Gracinha Caiado enfatizou que o resultado deste pacto será a formulação de um plano estadual de promoção da igualdade racial. “O papel do governo é justamente possibilitar que todas as pessoas, em toda sua diversidade e complexidade, vivam com dignidade, equidade e justiça. Dentro deste pacto, temos a geração de dados estatísticos e indicadores sociais para acompanhar as populações negras em todo o estado”, explicou.

Além do Pacto Goiás Sem Racismo, o Governo de Goiás implementou o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) e o Centro de Referência Estadual da Igualdade (CREI), oferecendo apoio jurídico, assistência social e psicológica às vítimas de violência, preconceito e discriminação.

Adicionalmente, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social (Seds) e da Educação (Seduc), o governo distribui cartilhas contra o racismo nas escolas da rede pública, visando combater o racismo institucional e sensibilizar para garantir o respeito e a igualdade entre os cidadãos goianos.

O prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga, presente no evento, elogiou o trabalho da gestão estadual no combate ao racismo, ressaltando-o como exemplo a ser seguido por outros estados.

Durante a cerimônia, foram entregues 60 cartões do Crédito Social, totalizando R$ 390 mil, como parte do auxílio financeiro lançado em 2021 pelo Governo de Goiás. Esse benefício visa fomentar negócios em comunidades quilombolas e minorias sociais que concluíram o curso Apreender a Empreender Social, em parceria entre o Governo de Goiás e o Sebrae.