Governador e Deputados fortalecem parceria por maiores investimentos na saúde

Em uma reunião realizada na manhã de segunda-feira (20/11), o governador Ronaldo Caiado formalizou um compromisso com a bancada federal goiana no Congresso Nacional para incrementar as emendas parlamentares impositivas destinadas à saúde. O intuito é assegurar o eficaz funcionamento e a expansão da rede, visando constantemente aprimorar a qualidade dos serviços prestados. Caiado destacou o progresso significativo desde 2019, com a criação de novos hospitais, oferta de tratamento oncológico, e a iminente inauguração do Cora, ressaltando o desejo de unir esforços para um crescimento ainda mais expressivo.

A reunião, liderada pelo governador e com a participação do secretário de Saúde, Sérgio Vêncio, concentrou-se na apresentação detalhada das demandas do setor. Vêncio assegurou que os recursos seriam aplicados com a eficiência característica do estado, destacando os notáveis avanços: consultas cresceram 90%, cirurgias 122%, e internações 108%. A expectativa é que cada deputado e senador possa destinar R$ 10 milhões em emendas individuais para a saúde anualmente, enquanto o valor de emendas de bancada pode atingir R$ 130 milhões.

Falando em nome dos parlamentares, a líder da bancada goiana, deputada federal Flávia Morais, expressou confiança na parceria, afirmando que “não haverá dificuldade para essa colaboração”. Com 17 parlamentares, a bancada recebeu diversas demandas, e cada membro avaliará a situação individualmente. A perspectiva é de um aumento significativo nos valores das emendas.

Atualmente, a rede de saúde é composta por 35 unidades próprias, incluindo seis policlínicas, 18 hospitais gerais e 11 centros de especialidade, além de 48 unidades conveniadas, com um custeio anual de cerca de R$ 3,2 bilhões. Em 2023, Goiás recebeu um total de R$ 44,6 milhões em emendas, sendo R$ 19,1 milhões estaduais e R$ 25,4 milhões federais. O governo espera contar com esse reforço financeiro para concluir os Hospitais Estaduais de Águas Lindas e Cora – Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás.

A reunião contou com a presença dos senadores e deputados federais Adriano do Baldy, Daniel Agrobom, Flávia Morais, Gustavo Gayer, Jeferson Rodrigues, Lêda Borges, Marussa Boldrin, Professor Alcides, Ismael Alexandrino e Rubens Otoni. Também estiveram presentes os secretários Lucas Vergilio (Relações Institucionais), Adriano da Rocha Lima (Geral de Governo), César Moura (Retomada), Selene Peres (Economia) e Renatho Melo, chefe do Gabinete de Representação de Goiás em Brasília.