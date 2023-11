Governador caiado celebra investimento no esporte em parceria histórica entre Vila Nova e Grupo José Alves

O governador Ronaldo Caiado, reconhecido por sua defesa incansável do esporte em Goiás, marcou presença nesta terça-feira (21/11) na cerimônia marcante de assinatura do contrato de patrocínio entre o Vila Nova e o Grupo José Alves. Este último, detentor de marcas de renome nacional nos setores de bebidas, farmacêutica, educação e outros, estabeleceu um acordo de grande relevância para o futuro do esporte no estado.

Em um momento crucial para o time, que vislumbra a tão almejada ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, a parceria promete injetar recursos substanciais nos próximos cinco anos. Empresas de destaque do grupo, como Coca-Cola e Geo, estarão entre as principais patrocinadoras, fortalecendo o Vila Nova em sua jornada.

Durante o evento, Caiado enfatizou a importância do exemplo do Grupo José Alves no cenário esportivo de Goiás, declarando seu compromisso em mencionar essa iniciativa em suas reuniões empresariais. Sua intenção é inspirar outros empreendedores a seguir essa trilha, considerando o potencial dos empresários goianos entre os mais destacados do país.

A solenidade contou com a presença de autoridades como o vice-governador Daniel Vilela, secretários de Estado e representantes da Federação Goiana de Futebol (FGF), solidificando o apoio governamental ao projeto esportivo. O governo confirmou a continuidade do apoio aos clubes por meio do programa Nota Fiscal Goiana, que já repassou significativos R$ 1 milhão aos times de futebol goianos em setembro passado.

Além disso, foi anunciada a intenção de transmitir os jogos do Campeonato Goiano 2024 pela TV Brasil Central, reforçando o compromisso com a divulgação e a promoção do esporte regional. A parceria com a emissora neste ano trouxe mais visibilidade à competição e atraiu maior interesse de patrocinadores para o esporte.

Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, reconheceu o papel fundamental do governador na promoção do esporte goiano, elogiando as iniciativas que têm impactado positivamente o cenário esportivo local. Destacou especialmente a Copa Quilombola como um evento sólido que promove o esporte no estado e contribui para a inclusão social.

O compromisso entre o Vila Nova e o Grupo José Alves não se restringe ao futebol, abrangendo também outras modalidades olímpicas como atletismo, voleibol e futsal. Há inclusive a perspectiva de ressurgimento do handebol e basquete, modalidades que renderam prestígio internacional ao clube nos anos 1970.

José Alves Filho, presidente do grupo, expressou o objetivo de privilegiar cada vez mais o esporte goiano, reforçando o compromisso em contribuir significativamente para a comunidade estadual. Destacou ainda que o apoio se estenderá às modalidades femininas, enfatizando a importância da equidade de gênero no esporte.

Dentre as empresas do Grupo José Alves que passarão a patrocinar o Vila Nova estão a Vitamedic (farmacêutica), UniAlfa (educação), Refrescos Bandeirantes (Coca-Cola e Kuat), Trustfuel (suplementação esportiva) e GEO (indústria), todas unidas para fortalecer o cenário esportivo em Goiás.

Ao encerrar sua fala, Caiado enfatizou o momento histórico que o Vila Nova está prestes a vivenciar e expressou sua confiança na ascensão do time à série A, fruto do esforço conjunto de todos os envolvidos.

Acesso à Série A: Após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, pela série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova reassumiu sua posição no G-4, zona de acesso à elite do futebol nacional, restando apenas uma rodada para o término da competição. Com 61 pontos, a equipe goiana alcançou a quarta colocação na tabela de classificação. Agora, a equipe precisa apenas de uma vitória contra o lanterna ABC, em Natal (RN), neste sábado (25/11), para garantir seu lugar na Série A de 2024.