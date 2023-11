Goiás Social realiza nova fase de distribuição de benefícios em sete municípios

O Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), está promovendo uma nova rodada de entregas do Goiás Social em sete municípios nesta semana. Os beneficiados são residentes em Itapuranga, Inhumas, Acreúna, Guapó, Nerópolis e Campos Belos, totalizando 1.288 cartões, sendo 1.161 do programa Mães de Goiás e 127 do programa Dignidade. As entregas começaram em Cabeceiras, na segunda-feira (20/11).

A iniciativa de retornar às cidades já atendidas integra o cronograma do Governo de Goiás, visando oferecer uma nova oportunidade àqueles que, por motivos diversos, não puderam comparecer às distribuições anteriores. A cada retorno, também são disponibilizados serviços públicos.

Em Acreúna, na sexta-feira (24/11), a população terá acesso a diversos serviços do Goiás Social, além das entregas dos cartões do Mães de Goiás e Dignidade. A equipe da Seds estará presente para oferecer, de maneira gratuita, Carteira de Identificação do Autista, Passaporte da Pessoa Idosa, Passe Livre da Pessoa com Deficiência, Registro Civil e cortes de cabelo.

Outras secretarias de Estado também oferecerão serviços, como Esporte e Lazer (Seel), Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Saúde (SES), Administração (Vapt-Vupt), Segurança Pública (SSP)/Polícia Civil, Retomada, OVG, Agehab, Emater e Defensoria Pública. A Prefeitura de Acreúna realizará cadastro para regulação fundiária, atualização e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), além de atendimentos do Cras e Creas.

Os programas Mães de Goiás e Dignidade destinam, respectivamente, R$ 250 para mães com crianças de zero a seis anos de idade e R$ 300 para idosos entre 60 e 64 anos em situação de pobreza ou extrema pobreza que ainda não recebem benefício previdenciário e não atingiram a aposentadoria. Os beneficiários devem estar cadastrados no CadÚnico, representando um investimento total de R$ 463 milhões e aproximadamente 140 mil pessoas diretamente beneficiadas.

Serviço: Agenda de entregas do Goiás Social

Terça-feira (21/11)

Itapuranga Horário: 8h30 às 11h30 Local: Avenida João Batista da Trindade (Avenida 71), nº 900, Centro (em frente à praça).



Quarta-feira (22/11)

Inhumas Horário: 14h às 16h30 Local: Ginásio de Esportes Firmo Luiz (Avenida Wilson Quirino de Andrade, 1010-1108).



Guapó Horário: 9h às 12h Local: Escola Municipal Padre Conrado (Avenida Abel Oliveira, 416, Centro).



Sexta-feira (24/11)

Acreúna Horário: 8h às 16h Local: Rua João Altino Arantes, nº 97, Setor Sul.



Nerópolis Horário: 9h às 12h Local: Rua Roberto Roncato, s/n, Botafogo



Campos Belos Horário: 14h às 16h Local: Cras (Avenida das Indústrias, Qd. D2, Lt. 06, Setor Industrial)