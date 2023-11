Goiás reduz dramaticamente fila de cirurgias e torna-se piloto nacional em gestão de dados de saúde

No decorrer deste ano, o Estado de Goiás e seus municípios desencadearam uma notável transformação no cenário cirúrgico, executando um total de 331,5 mil procedimentos cirúrgicos de janeiro a outubro. Esta conquista não apenas evidenciou um aumento significativo na produção cirúrgica em hospitais estaduais, mas também resultou em uma redução notável de 54% na fila de cirurgias eletivas.

Os esforços coordenados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) e pelo governo municipal foram impulsionados pelo uso do inovador sistema Regnet Filas. Essa plataforma, desenvolvida pela SES-GO, foi selecionada pelo Ministério da Saúde como um projeto pioneiro para todo o país. Ao unificar e organizar as filas, essa ferramenta ofereceu uma visão abrangente e precisa do número total de pacientes aguardando procedimentos cirúrgicos.

“O Estado aportou recursos equivalentes aos do governo federal para complementar a tabela SUS e assegurar o financiamento mensal dos hospitais estaduais, impulsionando assim o avanço dessas cirurgias”, afirmou o secretário da Saúde, Sérgio Vencio. Até meados de novembro, a fila de espera registrava 58.490 pacientes, em comparação com os 125,8 mil de dezembro de 2022.

Uma colaboração significativa veio com o Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), iniciativa do governo federal que ampliou os procedimentos cirúrgicos eletivos em 40 municípios goianos, através de parcerias com instituições privadas de saúde. Essa iniciativa posicionou Goiás como o sétimo estado com maior número de cirurgias eletivas realizadas até agosto.

Para melhorar a eficiência do processo, o estado se dedicou à qualificação de profissionais nos municípios, realizando mais de dez capacitações desde abril. Além disso, foram apresentados relatórios regulares em grupos de trabalho e reuniões das Comissões Intergestores Bipartites (CIBs), fornecendo uma visão abrangente do programa e capacitando as regiões de saúde para auxiliar os municípios na utilização do Regnet Filas.

No entanto, um dos desafios notáveis enfrentados foi a localização dos pacientes devido à incompletude de dados nos registros municipais. Para contornar essa questão, a SES iniciou o envio de mensagens curtas (SMS) para mais de 17 mil pacientes, utilizando informações de cadastros como o CadSUS Simplificado Multiplataforma e o Cadastro Único (CadÚnico), visando agilizar o processo e evitar agendamentos desnecessários.

Enquanto alguns municípios ainda enfrentam desafios para cumprir suas metas, outros, como Aparecida de Goiânia, superaram suas expectativas em 100%. “Os municípios que atingiram suas metas continuarão a operar pacientes designados pelo Complexo Regulador, com o compromisso do Ministério da Saúde de mais financiamento para manter essas ações”, afirmou Vencio.

Os números impressionam: de janeiro a outubro, Goiás contabilizou 154.647 procedimentos eletivos e de urgência, além de 176.848 cirurgias ambulatoriais, totalizando 331.495 procedimentos cirúrgicos. Essa abrangência inclui desde intervenções de média e alta complexidade até procedimentos menores, refletindo um avanço significativo na gestão cirúrgica do estado e um modelo inspirador para o país.