Goiânia permanece como a única capital brasileira sem reajuste na tarifa de ônibus desde 2019

Goiânia se destaca como a única capital no Brasil a manter a tarifa de ônibus do transporte público inalterada desde 2019, um feito possível pelo subsídio concedido pelo Governo de Goiás em colaboração com as administrações municipais tanto da capital quanto de sua Região Metropolitana. Este subsídio beneficia diretamente as populações de Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade, atendendo aproximadamente 254 mil usuários mensais, o que resulta em 12 milhões de viagens ao longo do ano.

O apoio financeiro ao transporte público foi introduzido em 2020 pelo Governo de Goiás como uma medida de auxílio emergencial durante a crise da Covid-19. Em dezembro de 2021, a Lei Complementar 169 foi aprovada, reorganizando a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo e estabelecendo as bases para essa assistência financeira. Desde então, o governo estadual já aportou aproximadamente R$ 300 milhões no sistema, incluindo R$ 138 milhões apenas em 2023, com repasses mensais de cerca de R$ 12,4 milhões.

Atualmente, a tarifa do transporte coletivo é de R$ 4,30 por viagem para o usuário. Sem o subsídio, o custo subiria para R$ 9,38, de acordo com o último ajuste da tarifa técnica realizado em janeiro. Com os recentes investimentos no sistema de transporte, o Governo de Goiás e as prefeituras cobrem agora R$ 5,0832 por passagem, o que representa 54,15% do valor total da tarifa técnica.

Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo, destaca o impacto significativo do subsídio no dia a dia da população carente, facilitando o acesso a um serviço essencial como a mobilidade urbana. Segundo ele, investir na melhoria do transporte público é uma forma de garantir mais dignidade a um amplo segmento dos habitantes.

O financiamento do subsídio é uma parceria entre o Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia, cada um contribuindo com 41,2% dos recursos necessários, enquanto a Prefeitura de Aparecida de Goiânia participa com 9,4% e Senador Canedo com 8,2%.

Além disso, o sistema de bilhetagem introduzido em 2023 viabiliza uma série de benefícios sociais, atingindo diretamente cerca de 140 mil dos 254 mil usuários mensais. O destaque fica para o Bilhete Único Metropolitano, que oferece até quatro integrações gratuitas em um período de 2h30, e o Passe-Livre do Trabalhador, que proporciona um desconto médio de 20% nos vale-transportes. Há ainda a meia-tarifa para viagens curtas em cidades selecionadas e o Cartão Família, que favorece o uso compartilhado do transporte público por até cinco membros de uma família nos finais de semana e feriados.

Com um investimento previsto de R$1,6 bilhão, o plano “Nova RMTC” promete transformar completamente o transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia, com a substituição de toda a frota por veículos novos e climatizados, além da reforma de infraestruturas e a eletrificação de linhas-chave, tudo isso sem afetar a tarifa vigente de R$ 4,30, mantida desde 2019.