Goiânia – Lifting facial deixa cicatrizes?

O lifting facial é um procedimento cirúrgico que visa reduzir os sinais visíveis de envelhecimento na face e no pescoço como perda do volume facial e rugas profundas.

Geralmente, as incisões são feitas em áreas estratégicas, como na linha do cabelo e ao redor das orelhas, para que os sinais fiquem pouco perceptíveis. O Lifting facial ao ser realizado por um cirurgião plástico experiente e o paciente realizar os cuidados pós-operatórios para a cicatrização que pode incluir recomendações específicas, como evitar a exposição ao sol, não fumar e seguir uma rotina de cuidados com a pele, as cicatrizes ficam praticamente invisíveis.

A tecnologia e as técnicas cirúrgicas avançadas também desempenham um papel importante na redução de cicatrizes. Pacientes devem discutir expectativas realistas e seguir as orientações do cirurgião para garantir os melhores resultados possíveis.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

