Geriatria Goiânia – Proteínas: benefícios do consumo na terceira idade

As proteínas desempenham um papel importante na dieta das pessoas idosas. Estão presentes em carnes, leite e derivados, ovo, sementes e leguminosas.

As proteínas atuam em diversas funções:

-Manutenção da massa muscular: com o envelhecimento, naturalmente ocorre a sarcopenia, ou seja, a perda de massa e função muscular. A ingestão adequada de proteína contribui para minimizar essa perda muscular.

-Cicatrização de feridas: doenças crônicas e o envelhecimento do sistema imunológico prejudicam o processo de cicatrização de feridas. As proteínas atuam na síntese de tecido e reparo celular, promovendo o processo de cicatrização.

-Saúde óssea: em conjunto com cálcio, vitamina D, Vitamina K e magnésio, as proteínas participam do metabolismo ósseo, prevenindo a osteoporose.

-Absorção e utilização de nutrientes: proteínas são importantes carreadores de diversos nutrientes, importantes inclusive para o bom funcionamento das funções cognitivas.

-Saciedade: por ser um macronutriente, a proteína proporciona maior saciedade em comparação aos carboidratos e gorduras. Uma dieta equilibrada previne os excessos alimentares, contribuindo para a manutenção do peso e controle da glicemia.

O nutricionista devidamente capacitado no cuidado à pessoa idosa pode construir um plano alimentar com proporção adequada de proteínas, com metas individualizadas para a fase da vida.

Uma rotina alimentar adequada tem grande impacto na resposta ao tratamento das doenças e na qualidade de vida.

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG e em Cuidados Paliativos pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 -2022 e 2022-2024).