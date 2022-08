Geriatria Goiânia – O que é comprometimento cognitivo leve em idosos?

O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) se caracteriza pela perda de funções cognitivas na rotina diária do idoso, sem causar impacto significativo na funcionalidade. Caracteriza-se por alterações leves na memória recente principalmente, mas também pode envolver déficits no comportamento, na atenção, na concentração e outros domínios cognitivos.

O CCL pode ter uma causa multifatorial, com somatória do envelhecimento, de medicações em uso, de doenças físicas e psiquiátricas, mantendo-se estável ao longo do tempo. Mas também pode ser a fase inicial de uma síndrome demencial neurodegenerativa e progressiva, como o Alzheimer.

O diagnóstico é caracterizado pela presença de queixas subjetivas por parte dos familiares e do próprio paciente, associadas à evidência objetiva de alterações cognitivas de intensidade leve em testes de triagem e em avaliação neuropsicológica, em um idoso em que a independência e autonomia estão relativamente preservadas.

O Geriatra faz uma avaliação ampla, individualizada e seriada das perdas cognitivas, correlacionando com os diversos interferentes. O plano de cuidados ideal passa por uma abordagem multiprofissional, envolvendo uma prescrição ponderada e estímulos cognitivos não farmacológicos.

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

– Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

– Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

– Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG;

– Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium Latinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

– Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestões 2020 – 2022 e 2022-2024).

